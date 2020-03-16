В Минздраве опровергли информацию о появлении коронавируса в Бурятии

Распространителей слухов там назвали «информационными террористами»





«В вайбере с вечера распространяется информация о появлении в Бурятии коронавируса. Сразу успокою - у нас коронавируса нет. Есть безответственные информационные террористы, которым плевать на настроение и чувства людей», написала утром 16 марта в Фейсбуке пресс-секретарь Минздрава Бурятии Туяна Лыгденова.

«Я всех прошу слушать только проверенную информацию. У Минздрава нет цели утаивать, наоборот, врачи стремятся повысить настороженность, если вирус появится», добавила пресс-секретарь.Фото: «Номер один»