Глава Бурятии вступился за частные дома, которым грозил новый «мусорный» тариф

Владельцы частных домов в Бурятии будут платить за вывоз мусора по прежним тарифам. Их намечавшееся повышение отменено по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщила пресс-служба правительства республики.
Региональный «мусорный» оператор – компания «ЭкоАльянс» отменила применение полного норматива норматива накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых строений.
Таким образом, плата граждан за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в республике с 1 февраля 2020 года не изменилась и составляет на одного человека в месяц: по первой зоне - 67,76 руб, по второй зоне – 66,91 руб, по третьей зоне - 64,21 руб.
Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на одного проживающего утверждены постановлением правительства Бурятии. Для жителей индивидуальных жилых домов он составляет 2,27 кубометр в год, для многоквартирных домов - 1,99 кубометра в год. До 1 февраля 2020 года региональный оператор применял понижающий коэффициент к нормативу накопления ТКО для индивидуальных жилых домов – на уровне норматива для многоквартирных домов. После нормативы для ИЖС должны были быть применены в полном объеме, сообщалось в пресс-релизе «ЭкоАльянса»
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Жителям Бурятии, получившим уведомления о начислениях за февраль 2020 года, будет произведен автоматический перерасчет. Дополнительно обращаться за перерасчетом не требуется.
Услуга по обращению с ТКО является коммунальной, и на нее распространяются такие же льготы и субсидии, как и на другие виды коммунальных услуг.
Фото: egov-buryatia.ru
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