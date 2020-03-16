16.03.2020
Глава Бурятии вступился за частные дома, которым грозил новый «мусорный» тариф

Глава Бурятии вступился за частные дома, которым грозил новый «мусорный» тариф

Намечавшееся повышение платы за вывоз мусора для индивидуальных домовладений отменено


Владельцы частных домов в Бурятии будут платить за вывоз мусора по прежним тарифам. Их намечавшееся повышение отменено по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова, сообщила пресс-служба правительства республики.

Региональный «мусорный» оператор – компания «ЭкоАльянс»  отменила применение полного норматива норматива накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых строений.

Таким образом, плата граждан за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) в республике с 1 февраля 2020 года не изменилась и составляет на одного человека в месяц: по первой зоне - 67,76 руб, по второй зоне – 66,91 руб, по третьей зоне - 64,21 руб.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на одного проживающего утверждены постановлением правительства Бурятии. Для жителей индивидуальных жилых домов он составляет 2,27 кубометр в год, для многоквартирных домов - 1,99 кубометра в год.  До 1 февраля 2020 года региональный оператор применял понижающий коэффициент к нормативу накопления ТКО для индивидуальных жилых домов – на уровне норматива для многоквартирных домов. После нормативы для ИЖС должны были быть применены в полном объеме, сообщалось в пресс-релизе «ЭкоАльянса».

Жителям Бурятии, получившим уведомления о начислениях за февраль 2020 года, будет произведен автоматический перерасчет. Дополнительно обращаться за перерасчетом не требуется. 
Услуга по обращению с ТКО является коммунальной, и на нее распространяются такие же льготы и субсидии, как и на другие виды коммунальных услуг.

Фото: egov-buryatia.ru
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