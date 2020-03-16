Борцы России поздравили главу Бурятии с днем рождения

Алексею Цыденову – 44





Сегодня 16 марта глава республики Алексей Цыденов отмечает 44-й день рождения. Одним из первых руководителя региона поздравили борцы.

- Дорогой Алексей Самбуевич! От имени Федерации спортивной борьбы России, и всей борцовской общественности примите самые искренние поздравления с Днём рождения! От всего сердца желаем Вам крепкого борцовского здоровья, любви и внимания близких, благополучия, удачи и успехов в Вашей созидательской деятельности на благо развития отечественной борьбы, Бурятии и всей России! – сообщает сайт федерации спортивной борьбы России.

Главу Бурятии поздравили президент федерации Михаил Мамиашвили, первый вице-президент Георгий Брюсов, первый вице-президент Наталья Ярыгина, первый вице-президент Арсен Фадзаев, первый вице-президент Омар Муртузалиев, а также тренеры и спортсмены сборных команд России.



Напомним, Цыденов и сам занимался борьбой.

– Греко-римской борьбой занимался с четвертого по девятый класс, потом дзюдо. Был чемпионом Читинской области среди юношей в весе до 68 килограммов, – рассказывал глава.



Есть у главы Бурятии и своя спортивная драма:



– В 1992 году в Краснокаменске стал бронзовым призером российско-монгольских молодежных соревнований по дзюдо. Полуфинальную схватку проиграл. Второе место занял чемпион мира по самбо среди… взрослых. Без мухлежа не обошлось. Соревнования были юниорские, а против меня вышел монгол, у которого жена с детьми сидела на трибуне. Он весил не 68 кило, а намного больше. Я попросту не смог поднять его, от ковра оторвать. Чтобы не отменять соревнования из-за нарушений, понизили их статус до дружеских, хотя изначально намечался зачетный турнир, - рассказывал ранее Алексей Самбуевич.

Напомним, Алексей Цыденов родился 16 марта 1976 года в городе Петровск-Забайкальский Читинской области в семье железнодорожника. Жена Ирина воспитывает четверых детей - старший сын Илья учится в университете имени Баумана, средний Георгий и дочь Кира учатся в одной из школ Улан-Удэ, младший Лев еще в детсаде.





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Фото wrestrus.ru