Активисты ОНФ в Бурятии помогли ветерану тыла

Они утеплили дом и отремонтировали печь 94-летней блокаднице Сание Лапфулиной



В Бурятии активисты Общероссийского народного фронта в рамках всероссийского проекта «Забота о ветеранах», запущенного совместно с «Волонтерами Победы», помогли в решении бытовых проблем ветерану тыла. Они утеплили дом и отремонтировали печь 94-летней блокаднице, проживающей в селе Старый Онохой Заиграевского района.



Сания Гиниятовна Лапфулина – ветеран тыла Великой Отечественной войны, блокадница. Из родственников у 94-летней женщины лишь дочь, но проживает она одна и, в силу возраста, уже не в состоянии справляться с ведением хозяйства. Поэтому активисты ОНФ уже не в первый раз помогают ей. В феврале общественники приезжали к Сание Гиниятовне, чтобы наколоть дрова, убраться в сарае и привести в порядок двор.



«Сания Гиниятовна всегда очень рада таким визитам, и для нее это большая помощь. Мы стараемся к ней регулярно приезжать, потому что многие дела по дому она не может уже выполнять сама. Будем стараться навещать ее почаще и помогать по хозяйству», – рассказала активист регионального отделения ОНФ в Бурятии Ирина Иванова.



В следующий раз общественники планируют приехать к ветерану в мае, чтобы побелить в доме и провести генеральную уборку.



Активисты ОНФ, проживающие в Заиграевском районе Бурятии, ведут активную работу по оказанию помощи ветеранам, одиноким пенсионерам и нуждающимся на протяжении нескольких лет и намерены продолжать ее, привлекая к этому всех желающих, сообщили в региональном исполкоме ОНФ.



Фото: ОНФ

