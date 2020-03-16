Житель Бурятии присвоил землю с помощью главы

Но заплатить за нее ушлого гражданина все же заставили





В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Тарбагатайского района сумму неосновательного обогащения в размере 90 тысяч рублей. Мужчина незаконно и безвозмездно получил емельный участок на территории сельского поселения «Саянтуйское» при содействии экс-главы поселения.

«Превышая служебные полномочия, чиновница распорядилась выдать мужчине выписку из похозяйственной книги с заведомо ложными сведениями о наличии у него земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Таким образом, на основании представленных в регистрирующий орган фиктивных документов, была произведена регистрация права собственности в Едином государственном реестре», сообщили в УФССП РБ.По иску прокурора суд взыскал с мужчины стоимость незаконно полученной земли в размере 90 тысяч рублей. Деньги равными долями должны были поступить в бюджеты Тарбагатайского района и поселения «Саянтуйское».На сегодняшний день сумма долга взыскана в полном объеме, сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»