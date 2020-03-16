Школы Читы закрыты на карантин из-за свиного гриппа

Работают только детсады

Руководитель администрации Читы Александр Сапожников подписал постановление, согласно которому с 13 марта в городских школах введен карантин.

«По Чите определились признаки эпиднеблагополучия по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Превышен недельный эпидемический порог по совокупному населению на 22,5%. С 9 по 11 марта превышен недельный эпидемический порог по школьникам 7-14 лет в два раза. По состоянию на 12 марта зарегистрирована групповая заболеваемость ОРВИ в 18 образовательных организациях», - говорится в сообщении.

Таким образом, в школьных и дошкольных учреждениях Читы введен карантин. Не будут проводиться занятия в кружках и спортивных секциях. Введен масочный режим.

Как сообщил руководитель Роспотребнадзора Забайкалья Светлана Лапа, в Забайкалье превалирует свиной грипп.

- Изменилась этиология заболевания, сменился «лидер». Если в прошлую волну, в феврале, это был вирус гриппа группы Б, то сейчас это вирус 2009 года - тогда он был выявлен впервые, а сейчас уже перешёл в разряд сезонных, - рассказала Лапа.

Отметим, что в 2009 году впервые была зарегистрирована пандемия «свиного» гриппа A/H1N1.





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