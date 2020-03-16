В Бурятии 17-летняя девушка украла чемодан с блёснами

Сыщики установили, что снасти ей были не нужны, а воровала злоумышленница «от безделья»





В Бурятии сотрудники полиции раскрыли кражу из частного дома в селе Курумкан. Его хозяин, обратившийся в полицию, рассказал о том, что пока он был в отъезде, к нему в дом проникли неизвестные и похитили продукты питания, фотоаппарат и чемодан с блеснами для ловли рыбы. Ущерб потерпевший оценил в 10 тыс рублей. В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлена подозреваемая. Ею оказалась 17-летняя местная жительница. Следователь выяснил, что злоумышленница проникла в частный дом, выставив оконное стекло на веранде. Похищенное имущество, за исключением продуктов питания, изъято и будет возвращено владельцу. Подозреваемая возместила ущерб потерпевшему и пояснила, что она не рыбачит, а совершила противоправное деяние от безделья. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото: pixabay.com