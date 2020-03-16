Жители Бурятии сэкономят на взносах на капремонт

Появилась возможность не платить комиссию





Собираемость взносов в Фонд капремонта достигла в Бурятии 97,3 процентов. Сейчас платить стало еще легче. Так, оплатить можно через федеральную систему «Город» на сайте фонда.

Тем временем Фонд капремонта наращивает свою работу. В 2019 году капремонт прошли 333 дома на сумму 671 млн. рублей, что сопоставимо с работой за несколько прошедших лет вместе взятых.Растет и качество. Например, впервые для ремонта крыш использована полимерная мембрана, которая обеспечивает гидроизоляцию, устойчива к воздействию низких температур и солнца.Со 2 марта жители районов республики могут оплатить взносы на капремонт без комиссии в сельских отделениях «Почты России».«Это стало возможным благодаря подписанию трехстороннего договора между УФПС, банком ВТБ и Фондом капремонта. БТБ взял на себя обязательства по возмещению комиссионного вознаграждения, тем самым освободив от таких обязательств население», - говорят в Минстрое Бурятии.Заплатить взносы за капремонт без комиссии можно также в банкоматах ВТБ, в приложении ВТБ-онлайн, офисах «Связьтелекома», в банкоматах «Почта банка».Фонд капремонта сообщает, что подключен единый многоканальный телефон, по которому можно узнать всю информацию по теме капитального ремонта - (3012) 37-82-83. Для повышения качества обслуживания все звонки на телефон записываются. Звонить можно по будням в рабочее время (обеденный перерыв с 12 до 12:48 часов).Фото: «Номер один»