Улан-Удэ рухнул в рейтинге доступности раздельного сбора отходов

Причина - списание итальянских баков





Гринпис России выпустил третью версию рейтинга доступности раздельного сбора отходов в крупных городах. С 2018 года в Улан-Удэ количество контейнеров для сортировки мусора во дворах снизилось с 21% до 0%. В итоге столица республики заняла лишь 159-ю строчку рейтинга.

Для сравнения - Иркутск на 126 месте (с 4% до 1%), Чита – 162 место (с 4% до 0%).

В основу анализа легли данные, предоставленные по запросу Гринпис властями 165 городов с населением от 100 тысяч человек. В расчет брались стационарные контейнеры для сбора хотя бы одного вида вторсырья, доступные для жителей круглосуточно. Среди лидеров рейтинга городов от 250 до 500 тысяч жителей Балашиха, Нижневартовск, Подольск, Тверь и Химки. Там 100% контейнерных площадок оборудованы баками для сбора вторсырья.



Причина исчезновения контейнеров для сортировки мусора во дворах Улан-Удэ - списание итальянских баков. Напомним, в 2014 году, когда городом руководил мэр Александр Голков, муниципалитет с помпой объявил о покупке сотен импортных мусорных баков, двух машин-мусоровозов, чтобы забирать отходы из них, и начале раздельного сбора мусора в улан-удэнских жилмассивах. Это обошлось бюджета в более чем 50 млн. рублей. Однако «итальянская» мусорная реформа в итоге провалилась. Когда в Бурятию пришел мусорный оператор «Эко Альянс», все 300 итальянских баков исчезли с улиц города.



Однако вскоре власти пообещали найти «голковским» бакам новое применение. Они расположатся возле социально значимых объектов: школ, больниц, мест отдыха горожан и т.д. Собранные ПЭТ-бутылки будут отправляться на мусоросортировочную станцию, а далее - на переработку. Всего по республике будут установлены 279 баков для раздельного сбора полиэтиленовых бутылок.





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