«Обнуление» сроков усилило интерес к голосованию по Конституции

Число противников участия Владимира Путина в выборах-2024 превышает число его сторонников в два раза





Инициатива с поправкой, «обнуляющей» президентские сроки Владимира Путина, привела к росту числа россиян, планирующих участвовать во всероссийском голосовании по Конституции 22 апреля, сообщает результаты своего исследования портал по поиску работы



Если, 27-29 февраля, до обнародования решения Госдумы по поправке, на голосование собирались идти 45% представителей экономически активного населения, сейчас — 48%. По прогнозу Superjob, с поправкой на реальное электоральное поведение граждан явка на голосование составит 63—65%.



Интересно, что сейчас, по данным этого опроса, число противников участия Владимира Путина в выборах-2024 превышает число его сторонников более чем в два раза: против возможности избираться на следующий срок высказались 56% респондентов, за - лишь каждый четвертый россиянин (25%). Женщины поддерживают идею активнее мужчин: 27 и 22% соответственно.



Основные доводы сторонников поправки — стабильность, авторитет и опыт Владимира Путина, отсутствие достойных преемников. Противники видят в нововведении чуть ли не переход к абсолютной монархии, а также говорят о том, что несменяемость власти порождает коррупцию и застой.



Место проведения опроса: 337 населенных пунктов всех федеральных округов России. Время проведения: 11-12 марта 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.







Фото: «Номер один» Инициатива с поправкой, «обнуляющей» президентские сроки Владимира Путина, привела к росту числа россиян, планирующих участвовать во всероссийском голосовании по Конституции 22 апреля, сообщает результаты своего исследования портал по поиску работы SuperJob Если, 27-29 февраля, до обнародования решения Госдумы по поправке, на голосование собирались идти 45% представителей экономически активного населения, сейчас — 48%. По прогнозу Superjob, с поправкой на реальное электоральное поведение граждан явка на голосование составит 63—65%.Интересно, что сейчас, по данным этого опроса, число противников участия Владимира Путина в выборах-2024 превышает число его сторонников более чем в два раза: против возможности избираться на следующий срок высказались 56% респондентов, за - лишь каждый четвертый россиянин (25%). Женщины поддерживают идею активнее мужчин: 27 и 22% соответственно.Основные доводы сторонников поправки — стабильность, авторитет и опыт Владимира Путина, отсутствие достойных преемников. Противники видят в нововведении чуть ли не переход к абсолютной монархии, а также говорят о том, что несменяемость власти порождает коррупцию и застой.Место проведения опроса: 337 населенных пунктов всех федеральных округов России. Время проведения: 11-12 марта 2020 года. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов. Как сообщал «Номер один» , Конституционный суд России получил запрос президента Владимира Путина на рассмотрение соответствия закона о поправках в Конституцию нормам действующего Основного Закона страны. Накануне президент РФ подписал закон по предлагаемым изменениям в Основной Закон после того, как он был одобрен Госдумой, Советом Федерации и парламентами регионов страны, в том числе на внеочередной сессии Народного Хурала Республики Бурятия.Фото: «Номер один»