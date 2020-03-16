Волонтеры Бурятии раздадут 30 тысяч Георгиевских ленточек

На празднование Победы привлекают шестьсот волонтеров





В Бурятии объявлен отбор волонтеров, которые будут принимать участие в проведении праздничных мероприятиях в честь 75-летия Победы. Движение «Волонтеры Победы» в республике запустило конкурс «Послы Победы».

В этом году намечено отобрать 600 молодых волонтеров возрастом от 14 лет. В прошлом году их было 500. Рост потребности в волонтерах, по словам организаторов, связан с большим размахом нынешних мероприятий. Желающие могут заполнить анкету на сайте волонтерыпобеды.рф, срок приема заявок – до 3 апреля.Одна из главных задач волонтеров станет участие в организации шествия «Бессмертный полк». Здесь можно подать заявку до 1 мая. «Выбрав свой город, можно получить возможность помочь в организации шествия и приобрести бесценный опыт волонтерской деятельности», - говорят организаторы.Набор ведется на такие направления, как формирование колонны, навигация, медиа-волонтер, медобеспечение, а также создание настроения.Подчеркнем, что если потенциальный волонтер является несовершеннолетним, то его родители должны дать свое официальное согласие.Фото: «Номер один»