В Приангарье арестован обвиняемый в убийстве четырехлетней девочки
Убийство совершено еще в 2004 году, но лишь сейчас удалось найти подозреваемого
В Приангарье в результате расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения ребенка в 2004 году предъявлено обвинение в «убийстве малолетнего» (ч.2 ст. 105 УК РФ) 41-летнему жителю Слюдянского района, сообщили в Следственном управлении СКР по Иркутской области.
Напомним, 24 июня 2004 года четырехлетняя девочка пропала с территории базы отдыха «Утулик» в Слюдянском районе Иркутской области.
Следователи СК России в ходе планомерной работы по изучению уголовных дел прошлых лет возобновили производство предварительного следствия. Совместно с сотрудниками уголовного розыска удалось установить местонахождение ключевых свидетелей по этому уголовному делу, после допроса которых установлена причастность жителя Слюдянского района к исчезновению малолетней.
В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий мужчиназадержан. На допросе он пояснил, что в тот день в компании своих знакомых распивал спиртные напитки на территории поселка Утулик Слюдянского района Иркутской области. Затем, находясь в состоянии опьянения, сел за руль автомобиля. В какой-то момент он предложил товарищам проехать в район базы отдыха «Утулик», где по пути им встретилась потерявшаяся девочка. Он посадил ребенка в салон и все находившиеся в автомобиле доехали до лесного массива, расположенного в районе базы отдыха. Пока его знакомые распивали алкоголь, мужчина увел девочку в лес, где убил ее, закопал тело и скрылся с места преступления.
Причастность обвиняемого к совершению преступления в отношении ребенка подтверждается собранными доказательствами, в том числе ранее данными им признательными показаниями, заключением психофизиологического исследования, проведенного в отношении него, показаниями свидетелей.
Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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