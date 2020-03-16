Двое жителей Улан-Удэ наказаны за нападение на парламент Бурятии

В минувшие выходные двери Народного Хурала республики дважды пострадали от хулиганов



Административный штраф в размере одной тысячи рублей. Такое наказание вынес сегодня Советский районный судо Улан-Удэ 38-летнему горожанину, который ночью 15 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло двери здания Народного Хурала Бурятии, сообщили в республиканском МВД.



Кроме того, двери парламента пострадали и днем ранее. В субботу, 14 марта, 35-летний, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за мелкое хулиганство мужчина повредил один из механизмов двери здания Народного Хурала. В момент совершения правонарушения он также находился в состоянии опьянения.



Этому хулигану назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.



Парламент Бурятии находится в центре Улан-Удэ в старом здании с массивными деревянными дверями. Чем именно они привлекли внимание двух выпивох, не совсем понятно. Причем, сейчас, наверняка, даже им самим. Впрочем, весна, однако…



Фото: «Номер один»





