В Улан-Удэ создаются патрульные группы по борьбе с лесными пожарами

Распоряжение об этом подписал Игорь Шутенков





Мэр Улан-Удэ подписал распоряжение о создании патрульных, маневренной и патрульно-контрольной групп на территории города на протяжении всего пожароопасного периода.

Основная цель создания групп – готовность и слаженность к оперативному реагированию в случае возникновения лесных пожаров, тушение на начальном этапе, пресечение незаконной деятельности в лесах, а также недопущение перехода пожаров на населённые пункты, в лесной фонд.Патрульные группы создаются на базе структурных подразделений администрации Улан-Удэ и сотрудников полиции. В маневренной группе на базе Управление по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ - 12 человек из числа сезонных работников. Патрульно-контрольные группы создаются из представителей МЧС, МВД, лесной охраны и общественных организаций.Патрульные группы будут выявлять факты сжигания мусора, растительности, также проводить профилактические мероприятия среди населения по соблюдению правил пожароопасного режима. Они займутся также ликвидацией отдельных очагов природных пожаров и будут помогать оперативным службам при эвакуации населения, материальных ценностей в случае угрозы перехода природных пожаров на населенный пункт.Патрульно-контрольные группы будут работать на протяжении всего пожароопасного периода. При этом в период особой пожарной опасности организуется работа максимального количества групп. Управление по ЧС администрации Улан-Удэ для каждой группы заблаговременно разрабатывает и утверждает маршрут патрулирования. Место дислокации группы определяется, исходя из классов пожарной опасности по условиям погоды и складывающейся обстановки в столице Бурятии.Фото: мэрия Улан-Удэ