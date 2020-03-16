Маткапитал в Бурятии будут оформлять автоматически

Пенсионный фонд начал сотрудничать с ЗАГСом





В Бурятии заметно оптимизируется работа с материнским капиталом. С середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сертификатов на маткапитал.

«Это означает, что после появления ребенка сертификат на материнский капитал будет оформлен автоматически. Сведения о рождении ребенка, дающем право на материнский капитал, будут поступать из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Данные об оформлении сертификатов фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет граждан на сайте ПФР. Но для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления, поскольку сведения об усыновлении могут предоставить только сами приемные родители», - сообщил заместитель управляющего Отделением ПФР по Республике Бурятия Вячеслав Барнадаев.Сейчас новый способ оформления маткапитала активно тестируется.Напомним, что по мере углубления демографических проблем в России федеральные власти вводят все новые меры, которые, по их задумке, могут переломить негативную динамику в стране. Напомним, самым необычным нововведением последнего времени является денежное вознаграждение за рождение даже первого ребенка.«Все семьи, в которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Для семей, в которых с января нынешнего года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 000 рублей и таким образом составляет 616 617 рублей», - отмечает Вячеслав Барнадаев.Власти разъясняют, что в сертификатах, которые выдавали с января текущего года семьям, родившим второго (или последующего) ребенка, указывалась сумма 466 617 рублей. Но данным семьям не следует беспокоиться – сумму автоматически увеличат до необходимых 616 617 рублей. «Чтобы получить дополнительные 150 000, никуда ходить не надо», - разъясняют в Пенсионном фонде.Фото: «Номер один»