В Бурятии отменены все крупные мероприятия для защиты от коронавируса

Отмена коснется и «Байкальской рыбалки-2020», школьники доучатся до каникул

В Бурятии вводятся дополнительные ограничения в целях профилактики коронавируса, сообщили сегодня журналистам представители регионального штаба по борьбе с COVID-2019: вице-премьер правительства республики Петр Мордовской, министр здравоохранения Евгения Лудупова, главный санитарный врач Сергей Ханхареев.



В числе вводимых мер: отмена всех республиканских массовых мероприятий, включая одно из центральных спортивных состязаний весны и событийного туризма фестиваля «Байкальская рыбалка». В Улан-Удэ запрещаются массовые мероприятия численностью свыше 750 человек, в районах – свыше 250 человек. Кроме того, отменяются приезды иностранных делегаций.



В Улан-Удэ на базе гинекологического центра будет сосредоточена помощь больным пневмонией. Сейчас с этим диагнозом госпитализированы 45 человек, что 1,5 раза меньше уровня прошлого года. К слову, заболеваемость ОРВИ и гриппом всех типов в 2,5 раза меньше уровня прошлого года и 1,5 раза ниже пороговых значений.



Все сообщения о появлениях случаев коронавируса в Бурятии - фейковые. В инфекционной больнице находятся 10 человек, включая двух граждан КНР, однако диагноз «коронавирус» у них не подтвердился, они проходят обычное лечение. Всего с начала года под наблюдением после возвращения из стран, где распространяется коронавирус, находились 146 человек, 98 из них выписаны.

В инфекционной больнице есть необходимый запас лекарств, дезинфицирующих средств, масок и всего необходимого для борьбы с опасной инфекцией.



Республиканский штаб принял решение не прерывать занятия в школах, которые через неделю уйдут на каникулы. Будут ли они продлеваться – покажет обстановка к началу апреля. В детсадах сохраняются утренние осмотры воспитанников.



Граница с Монголией остается фактически закрытой: пункты пропуска работают на прием россиян, возвращающихся на родину, и на выезд граждан соседней страны в Монголию. Все прибывающие проходят медицинский контроль.



Все те, кто побывал в странах, где складывается особо неблагополучная обстановка по коронавирусу ( КНР, Италия, Иран и др.) изолируются для проведения анализов и исследований. Всех жителей республики, возвращающихся из зарубежных поездок, просят сообщать о дате прибытия и стране пребывания на «горячую линию» минздрава республики. Для прохождения домашнего карантина больничные листы им привезут на дом.



«Никаких поводов для паники нет», - подчеркнули члены республиканского «антикоронавирусного» штаба. Ситуация в Бурятии остается под контролем. В республике четко соблюдают все рекомендации, поступающие из федеральных органов власти и аналогичного штаба, работающего в Москве.



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