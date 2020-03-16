Военкоматы Бурятии оцифровали документы около 118 тысяч фронтовиков

Эти материалы войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти» главного храма Вооруженных Сил России







В рамках уникального проекта минобороны России «Дорога памяти» сотрудники военных комиссариатов Бурятии оцифровали около 118 тыс документов участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галерее «Дорога памяти», сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Активно подключились к работе военкоматы, расположенные в отдаленных районах республики. Так, в селе Курумкан, который находится в живописном горном районе в 450 км от города Улан-Удэ, благодаря совместной работе отделения военкомата, юнармейцев и администрации в общую базу проекта «Дорога памяти» загружено более 2 тыс архивных документов и фотографий фронтовиков. В годы Великой Отечественной войны из Курумкана ушло на фронт 1767 человек.



Для информирования местного населения об уникальной акции и оказания помощи в загрузке документов на пунктах оцифровки, созданы агитационные группы, которые ежедневно ходят по дворам местных жителей и подробно рассказывают о проекте министерства обороны.



Особое внимание уделяется ветеранам войны и труженикам тыла, которых в районе остались единицы. Юнармейцы помогают загрузить оставшиеся в личном архиве фотографии, наградные листы, письма с фронта и с большим интересом слушают истории о боевых подвигах.



Все собранные материалы и фотографии к 75-летию Великой Победы войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», расположенную на территории главного храма Вооруженных Сил России.



Фото: пресс-служба ВВО

