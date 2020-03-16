ВСЖД вернула с начала года больше ста забытых в поездах вещей

Даже если вы рассеянный с улицы Бассейной, то печальная судьба героя классического стихотворения Самуила Маршака, вам теперь не грозит. Сервис «Поиск забытых вещей» в границах Восточно-Сибирской железной дороги в первые три месяца года вернул 105 вещей пассажирам, оставившим их в поездах дальнего следования.
Всего с начала 2020 года обработана 131 заявка. Бесхозные вещи были либо направлены пассажирам, либо оставлены в камерах хранения вокзалов до востребования, сообщила пресс-служба ВСЖД.
Как показывает статистика, чаще всего жители страны забывают в поездах одежду, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства и документы.
Сервис «Поиск забытых вещей» запущен в прошлом году. За 12 месяцев 2019 года в границах ВСЖД поступило 547 заявок на поиск, все они отработаны, возвращено 395 вещей пассажирам, что составляет – 83% от общего количества поступивших запросов.
Для начала розыска достаточно заполнить электронную заявку в разделе«Поиск забытых вещей»
на сайте РЖД в разделе «Пассажирам». В анкете указывается имя, номер билета, телефон, электронная почта и четыре последние цифры номера документа, по которому был оформлен билет.
Кроме того, необходимо составить описание забытых вещей и указать, где предположительно они были оставлены. Опознать свое имущество пассажир сможет по фотографии. Поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.
Фото: pixabay.com
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