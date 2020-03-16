В Закаменске открылся рынок фермерской продукции

Он объединил восемь местных СПоКов, решивших выходить к покупателям напрямую



Первый кооперативный рынок открылся в Закаменске. В здании на площади 100 кв метров расположится более 10 оборудованных торговых мест, где будет представлена продукция местных аграриев под общим брендом «Дары Закамны», сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.



Инициатором проекта стал сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Закамна-Агропродукт». Проект реализован с помощью средств Фонда поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации Бурятии. В декабре 2019 года кооператив, используя заемные средства фонда в размере 700 тыс рублей, приобрел холодильное оборудование для организации сельскохозяйственного рынка.



Руководитель сельхозкооператива «Закамна-Агропродукт» Эрдэни Цыренжапов отмечает, что любой район немыслим без рынка. Но этот формат торговли нужно развивать и модернизировать.



«Шесть лет назад родилась идея создать в Закамне рынок с фермерским ассортиментом, чтобы было уютно и комфортно и покупателям, и фермерам. В течение последних пяти лет кооперация активно развивается у нас. Каждый СПоК имеет определённое направление. Например, «Бортойский» занимается переработкой мраморного мяса и изготавливает преимущественно полуфабрикаты. В СПоК «Мыла» закупили оборудование и перспективной видят переработку дикоросов: от консервации грибов и ягод до лекарственных дикорастущих трав», - отметил руководитель сельхозкооператива.



Открытие сельскохозяйственного рынка в Закаменском районе позволит реализовывать продукцию местного производства без посредников.



«Для покупателей очень важно приобретать экологически чистую продукцию и в тоже время по низкой цене напрямую от производителя. Теперь в районе работает единый оператор, единая площадка, которая объединила восемь СПоКов в одном месте. Это прекрасный пример того, как эффективно сегодня может развиваться кооперативное движение в республике», - отметил заместитель председателя правительства Бурятии по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий - министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Даба-Жалсан Чирипов.



Сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Закамна-Агропродукт» не в первый раз получил поддержку фонда. В ноябре 2018 года с помощью займа в размере 1,5 млн рублей кооператив приобрел технологическое оборудование для нового мясоперерабатывающего цеха, открыв тем самым новое направление для СПоКа - производство полуфабрикатов из мяса.



Фото: egov-buryatia.ru/minselhoz

