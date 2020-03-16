16.03.2020
В Улан-Удэ ажиотаж в поликлинике вызвал пациент, прибывший из Кореи

В Улан-Удэ ажиотаж в поликлинике вызвал пациент, прибывший из Кореи

У мужчины диагностированы первичные признаки ОРВИ, но все посетители поликлиники  попали в «зону наблюдения»

В Улан-Удэ в поликлинику №6 сегодня обратился мужчина с жалобой на боли в горле. Выяснилось, н прибыл из Южной Кореи - страны неблагополучной по заболеваемости коронавирусом.

Именно этот факт стал причиной временной изоляции посетителей поликлиники. За максимально возможное короткое время у всех присутствующих в здании собрали персональную и контактную информацию. Согласно алгоритмам и требованиям действий в подобных ситауциях, все посетители попали в «зону наблюдения» и отпущены из поликлиники, сообщил «Номеру один» информированный источник в правительстве республики.

В настоящее время анализы мужчины, прибывшего из Южной Кореи, отправлены на экспресс-тест. Если тест будет положительным, все присутствующие в поликлинники перейдут в статус «контактных» и попадут под наблюдение медиков. Пока же  у мужчины диагностированы первичные признаки ОРВИ.

Медики еще раз обращаются ко всем, кто прибывает из-за границы, с убедительной  просьбой - даже при незначительных признаках заболевания оставаться дома и вызывать врачей на дом. Таким образом, вы сократите число контактных лиц. И подобная ситуация, как сегодня в поликлинике, не повторится.

Фото: pixabay.com
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