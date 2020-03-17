В Бурятии Пенсионный фонд не засчитал мужчине восемь лет стажа

Пенсионеру пришлось обращаться в прокуратуру





В прокуратуру Джидинского района обратился местный житель с заявлением о нарушении его пенсионных прав. Он рассказал, что в сентябре 2019 года пенсионный орган отказал ему в перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого стажа работы в сельском хозяйстве.

«Пенсионеру не был включен в страховой стаж период работы в сельскохозяйственном кооперативе «Дырестуй» с 2000 по 2008 годы в связи с тем, что работодатель страховые взносы за работника не уплачивал», рассказали в прокуратуре Бурятии.Прокурор района направил иск в суд о включении спорного периода в стаж, дающий право на перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.Советский суд Улан-Удэ иск удовлетворил. На Пенсионный фонд возложена обязанность произвести перерасчет выплаты к пенсии мужчины с 1января 2019 года.Фото: «Номер один»