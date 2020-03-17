О боге, сроке, браке и культуре

Конституционный суд заключил, что закон о поправке к Конституции соответствует Основному закону страны.Решение КС не подлежит обжалованию и вступает в силу сразу после его официального опубликования. Заключение направлено президенту России Владимиру Путину, сообщает РИА «Новости»
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Поправка о президентских сроках
В частности, Конституционный суд разъяснил поправку, позволяющую действующему главе государства участвовать в новых президентских выборах. КС отметил, что она может вступить в силу, если граждане поддержат ее на голосовании. Таким образом, "дополнительную конституционную легитимность" ей обеспечит поддержка народа.
Подчеркивается, что предельное число президентских сроков — это "вопрос выбора баланса" между конституционными ценностями.
При рассмотрении данной поправки суд учел конкретно-исторические факты и принцип народовластия, который подразумевает, что у избирателей есть возможность отдать голос за наиболее достойного кандидата. КС заметил, что статус действующего президента не предопределяет победу на выборах.
Поправка о Боге
Конституционный суд заключил, что добавление в текст Основного закона указания о вере в Бога не предполагает отказа от светского характера государства.
Такая поправка не ставит россиян в неравное положение, а лишь говорит о важности религиозной составляющей в становлении государственности. Отмечается, что указание о вере в Бога никак не связано с конфессиональной принадлежностью россиян и не говорит об обязательности каких-либо религиозных убеждений.
Поправки о русском языке и культуре
КС установил, что поправки о русском языке, культуре, запрете на отчуждение территорий и почитании памяти защитников Отечества носят неполитический, надпартийный и внеконфессиональный характер. Они не могут толковаться как устанавливающие государственную идеологию, изменяющие принципы плюралистической демократии и светского характера государства.
Поправка запрете иностранного гражданства для чиновников
Как считает Конституционный суд, ограничения по гражданству и хранению денег в иностранных банках для чиновников на государственных и муниципальных должностях направлены на защиту суверенитета России.
Поправка о браке
Положение о браке как союзе мужчины и женщины не носит дискриминационный характер, а отражает сформированные социальные нормы, заключил КС. В решении суда также отмечается, что одним из предназначений семьи является рождение и воспитание детей.
Поправка о «федеральных территориях»
Поправка о возможности создания федеральных территорий не предполагает придания им статуса субъектов федерации и не противоречит Конституции, говорится в заключении.
В сообщении ТАСС
из Конституционного суда обращается внимание на социальные гарантии, включенные в поправки.
МРОТ и пенсии
Закрепление в Конституции РФ норм о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) и гарантированной индексации пенсий носит, как считают в КС, характер противодействия инфляции, на это уже неоднократно указывал КС РФ в своих постановлениях. Таким образом, данные изменения, закрепляющие (уточняющие) конституционные правомочия и функции государства, по своему содержанию представляют собой дополнительные гарантии реализации конституционных прав и свобод, говорится в заключении. Суд также указывает, что такие нормы в конституции способствуют реализации задач социального государства.
Позиция КС по голосованию
В своем заключении Конституционный суд указывает, что общероссийское голосование соответствует демократическим стандартам. "Такое регулирование соответствует общепризнанным демократическим стандартам народного волеизъявления и не может рассматриваться как противоречащее положениям глав 1 и 2 Конституции РФ, как и в целом статья 2 закона о поправке, которая направлена на обеспечение подготовки и проведения общероссийского голосования, в том числе на решение организационных вопросов и на обеспечение удобства граждан при волеизъявлении", - говорится в документе.
Судьи КС отметили, что голосование усилит конституционную законность вносимых поправок.
Фото: pixabay.com
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