17.03.2020
Чистые руки, горячая сауна, холодная водка

Чистые руки, горячая сауна, холодная водка

Белорусский батька рассказал, как «травить» коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рассмотрения кадровых вопросов в понедельник в Минске дал несколько советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой белорусский телеканал СТВ.

«Чаще мойте руки, вовремя завтракайте, обедайте и ужинайте. Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40-50 граммов в пересчете на чистый спирт – «травить» этот вирус. Но не на работе», - сказал Лукашенко на встрече с назначенными на различные должности чиновниками. Фрагмент встречи показал телеканал.

Президент пожелал назначенцам здоровья и успехов. «Сегодня сходите в сауну, сухую. Ну а если два-три раза в неделю - тоже полезно. Китайцы нам подсказали, что этот вирус при +60 (градусов) не выдерживает», - добавил он.

По последним официальным данным, в Белоруссии зарегистрировано 36 лабораторно подтвержденных случаев выявления РНК нового вируса. Из тех, у кого был диагностирован этот коронавирус, трое уже выздоровели и выписаны из больниц, еще трое – готовятся к выписке.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 164 тысяч человек в 146 странах, более 6,4 тысячи человек скончались.

Фото: president.gov.by
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