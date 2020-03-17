Школы Бурятии пока не будут закрывать на карантин

Дети доучатся последнюю неделю и уйдут на каникулы





До конца четверти школы Бурятии не будут переводить на дистанционное обучение или закрывать на карантин. Об этом сообщил министр образования и науки республики Баир Жалсанов.

В прошедшие выходные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Министерство просвещения России рекомендовало регионам при необходимости временно перейти на дистанционное обучение. Однако в Бурятии такой необходимости сегодня нет. По данным на 16 марта, случаев заболевания коронавирусом в республике не зарегистрировано.- На сегодня перевод школ республики на дистанционное обучение является не совсем целесообразным, поскольку эпидемический порог у нас по всем видам ОРВИ и гриппа практически в два раза ниже среднего. По коронавирусу также не выявлено ни одного заболевшего на территории Бурятии, - прокомментировал министр.Почти у всех школ республики эта неделя обучения – последняя перед весенними каникулами. Они начинаются с 21 марта и продлятся до 29 марта. Во время каникул министерство совместно с Роспотребнадзором будет проводить мониторинг заболеваемости, и в зависимости от него будут приниматься дальнейшие решения.- Опыт дистанционного обучения у нас есть - не так давно в течение двух недель ребята фактически находились на домашнем обучении. Как показала практика, дети дисциплинированы, выполняют домашние задания, читают необходимую литературу, учебниками обеспечены на 100 процентов. Поэтому в этом отношении проблемы нет. Главное, чтобы все были здоровы, - подытожил Баир Жалсанов.Фото: «Номер один»