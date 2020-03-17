В Кырене приставы закрыли на 90 суток кафе «Рандеву»

Причина - нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства







В районном центре Тункинского района Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток деятельность кафе «Рандеву», сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно, в ходе внеплановой проверки надзорных органов, инициированной по обращению гражданина, в работе кафе выявлены множественные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.



Кафе не было оборудовано системой внутреннего водопровода и канализации. Как следствие, не имелось раковины с подводкой горячей и холодной воды для мытья и обработки инвентаря, туалета для посетителей и персонала. Также на предприятии не обеспечивалась поточность технологических процессов и не соблюдались правила мытья посуды и рук и т.д.



В связи с возможной угрозой жизни и здоровью посетителей в Тункинском межрайонном отделе судебных приставов в день поступления исполнительного документа в отношении владелицы кафе было возбуждено исполнительное производство. Выйдя на место совершения исполнительных действий, судебные приставы опечатали помещение, а хозяйку кафе предупредили об административной и уголовной ответственности в случае несанкционированного возобновления деятельности.



Фото: «Номер один»

