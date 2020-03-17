Законодательный запрет на татуировки не нужен

И без него лишь 29% россиян относятся к ним положительно



В практике 14% работодателей бывали случаи, когда приходилось отказывать кандидату из-за наличия татуировок. Причем, чаще всего не берут по этой причине на должности в торговле и клиентском сервисе. Однако 79% работодателей не сталкивались с подобной ситуацией, сообщает результаты своего опроса сервис по поиску высокооплачиваемой работы



Исследование прошло после того, как депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил запретить татуировки на законодательном уровне. Впрочем, и без этого 4 из 10 россиян татуировки не одобряют. Лишь 29% относятся к ним положительно. Мужчины одобряют татуировки реже женщин (24% против 34% соответственно). Чем старше респонденты, тем реже они одобряют татуировки (50% среди молодежи до 24 лет и всего 14% среди россиян старше 45 лет).



Хотели бы сделать татуировку 17% россиян. Женщины мечтают о тату чаще мужчин (19 и 13% соответственно), молодежь — чаще старшего поколения (29% среди россиян до 24 лет и 9% среди респондентов старше 45 лет). Больше всего же россиян, желающих сделать татуировку, — среди тех, кто уже имеет один или несколько рисунков на теле (60%).



Инициативу о запрете татуировок на законодательном уровне поддержали всего 19% опрошенных. Чаще всего за запрет татуировок выступают россияне в возрастной группе старше 45 лет (24%).



Вопреки опасениям Геннадия Онищенко за семь лет россияне в целом не стали чаще мечтать о татуировках. Среди тех, у кого сейчас нет тату, число желающих сделать оное даже несколько снизилось (14% в 2013 году и 10% сегодня). Чаще мечтать о новой татуировке стали лишь те, кто уже имеет одну или несколько (52% и 2013 году и 60% сегодня).



В практике работодателей с 2013 года практически ничего не поменялось в отношении к кандидатам с рисунками на теле. По данным Superjob, за семь лет число россиян, которые положительно относятся к татуировкам, выросло незначительно (24% в 2013 году и 29% сегодня).



Что делать, если вы уже сделали татуировку, а теперь боитесь, что из-за нее не сможете устроиться на работу мечты? Современные работодатели нередко предупреждают в вакансиях о действующих в компании правилах внешнего вида. Уточняйте информацию о регламентах для татуированных сотрудников.



фото: pixabay.com

В практике 14% работодателей бывали случаи, когда приходилось отказывать кандидату из-за наличия татуировок. Причем, чаще всего не берут по этой причине на должности в торговле и клиентском сервисе. Однако 79% работодателей не сталкивались с подобной ситуацией, сообщает результаты своего опроса сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Исследование прошло после того, как депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил запретить татуировки на законодательном уровне. Впрочем, и без этого 4 из 10 россиян татуировки не одобряют. Лишь 29% относятся к ним положительно. Мужчины одобряют татуировки реже женщин (24% против 34% соответственно). Чем старше респонденты, тем реже они одобряют татуировки (50% среди молодежи до 24 лет и всего 14% среди россиян старше 45 лет).Хотели бы сделать татуировку 17% россиян. Женщины мечтают о тату чаще мужчин (19 и 13% соответственно), молодежь — чаще старшего поколения (29% среди россиян до 24 лет и 9% среди респондентов старше 45 лет). Больше всего же россиян, желающих сделать татуировку, — среди тех, кто уже имеет один или несколько рисунков на теле (60%).Инициативу о запрете татуировок на законодательном уровне поддержали всего 19% опрошенных. Чаще всего за запрет татуировок выступают россияне в возрастной группе старше 45 лет (24%).Вопреки опасениям Геннадия Онищенко за семь лет россияне в целом не стали чаще мечтать о татуировках. Среди тех, у кого сейчас нет тату, число желающих сделать оное даже несколько снизилось (14% в 2013 году и 10% сегодня). Чаще мечтать о новой татуировке стали лишь те, кто уже имеет одну или несколько (52% и 2013 году и 60% сегодня).В практике работодателей с 2013 года практически ничего не поменялось в отношении к кандидатам с рисунками на теле. По данным Superjob, за семь лет число россиян, которые положительно относятся к татуировкам, выросло незначительно (24% в 2013 году и 29% сегодня).Что делать, если вы уже сделали татуировку, а теперь боитесь, что из-за нее не сможете устроиться на работу мечты? Современные работодатели нередко предупреждают в вакансиях о действующих в компании правилах внешнего вида. Уточняйте информацию о регламентах для татуированных сотрудников.фото: pixabay.com