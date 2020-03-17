В горах Хамар-Дабана фиксируют сход лавин

Байкальский поисково-спасательный отряд предупреждает туристов и любителей экстрима об опасности

За минувшую неделю в горах хребта Хамар-Дабан очевидцы дважды наблюдали сход лавин. В обоих случаях, к счастью, никто не пострадал, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России (БПСО).В первой половине марта на юге Байкала прошли снегопады, после них наступила резкая оттепель. На Северном Байкале продолжаются обильные снегопады, по наблюдениям спасателей в настоящее время на склонах Байкальского и Баргузинского хребтов количество выпавшего за зиму снега превышает предыдущие годы в несколько раз.Во всех подразделениях БПСО созданы дежурные группы спасателей для быстрого реагирования на ЧС любого уровня, в том числе на происшествия, связанными со сходом лавин. Подготовлено снаряжение, проводятся занятия по специальной лавинной подготовке. Спасатели готовы к выезду, но, к сожалению, промежуток времени в котором человек может выжить, находясь в лавине, очень ограниченный.По всему периметру Байкал окружен горными хребтами, с наступлением весны снег, скопившейся за зиму, начинает подтаивать, набирать вес. Лавиноопасность катастрофически возрастает. Весной число лавин увеличивается многократно, в то же время растет количество посещений потенциально опасных склонов туристами, лыжниками, сноубордистами, владельцами снегоходов. Статистика происшествий с человеческими жертвами в горах Прибайкалья такова: в среднем один раз в 2-3 года спасатели выезжают на поиски погибших в лавине людей. С 2002 года, за все время существования Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, проведено 12 работ, связанных с поиском людей в лавинах. В них пострадало 47 человек, из них 12 человек погибли.Весенние лавины отличаются тяжелым, мокрым снегом. Во время схода лавины, за счет стремительного движения снег набирает температуру и после остановки, в кратчайшие сроки, превращается в субстанцию, напоминающую бетон. Даже небольшое количество такого «снежного бетона» может заблокировать жертву лавины так жестко, что человек не сможет самостоятельно пошевелить ни рукой, ни ногой. Между тем, с развитием техники любители активных видов отдыха заходят все глубже в горы. Понятен соблазн покорять неосвоенные склоны. К сожалению, в лавины попадают как профессионалы, так и любители, что говорит об абсолютной непредсказуемости стихии.Спасатели советуют во время подготовки путешествия тщательно изучить район, консультироваться со специалистами с целью просчитать риски, использовать современное лавинное снаряжение. А также - помимо лавинных датчиков, рюкзаков, радиостанций, не пренебрегать щупом и лопатой, которая может существенно облегчить освобождение быстро обнаруженного в лавине товарища.Фото: nature.baikal.ru и из архива БПСО.