В Улан-Удэ у ребенка произошло кровоизлияние в мозг во время отжиманий

Врачам удалось спасти мальчика





Врачи Республиканской клинической больницы спасли 12–летнего мальчика, которому внезапно стало плохо во время занятий спортом.

Как рассказали в пресс-службе больницы, со слов матери мальчик был абсолютно здоров: «Даже гриппом болел очень редко». Разрыв сосуда в головном мозге произошел внезапно, когда ребенок делал отжимания дома, и прямо на полу ему стало плохо.После поступления в РКБ врачи установили, что у мальчика произошел разрыв аневризмы передней мозговой артерии, что стало причиной кровоизлияния в мозг. Риск повторного кровоизлияния, которое могло привести к летальному исходу, был очень велик, поэтому было принято решение о проведении экстренной операции.Из-за сложной локализации и формы аневризмы, а также из-за отека мозга, вызванного уже случившимся кровоизлиянием, вмешательство было очень затруднено. Однако врачам удалось успешно провести операцию. После нее маленького пациента перевели в реанимацию. Врачи проводили комплексную терапию и добились положительной динамики и восстановления сознания.Сейчас ребенка уже перевели в ДРКБ. Риски повторного разрыва и риски осложнений от произошедшего кровоизлияния устранены и сведены к минимуму. Тем не менее, улан-удэнец еще несколько дней проведет в детской республиканской клинической больнице под наблюдением специалистов.Фото: pixabay.com