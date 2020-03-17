В Бурятии баргузинский соболь встречает весну сытым

Баргузинском заповеднике численность мышевидных выше среднемноголетнего показателя



Знаменитый баргузинский соболь минувшей зимой был сытым и прекрасно встретит наступающую весну. К такому выводу пришли специалисты старейшего в России Баргузинского заповедника, завершив мониторинг мышевидных – основы рациона соболя. Это один из ключевых видов многолетних исследований в Баргузинском заповеднике, сообщили в «Заповедном Подлеморье», объединенной дирекции Забайкальского национального парка и Баргузинского заповедника.



Зимний абсолютный учет мышевидных проводится в заповеднике с 1975 года по методу, разработанному Е.М. Черникиным. Метод заключатся в закладывании участка 50х50 м на постоянной пробной площадке и отаптывании его границ на лыжах. Далее участок пересекается параллельными ходами и под каждой из встреченных валежин выкапываются отверстия. В них выставляется 2-3 мышеловки с приманкой из кедровых орешков на 3-4 ночи с ежедневной проверкой.



Этой зимой, как и в предыдущие годы, учет был проведен конце февраля – начале марта на девяти постоянных пробных площадках в долинах рек Таркулик и Давша. В течение учета отлавливаются два доминантных вида полевок - красная и красно-серая, которые обитают в лесных биотопах заповедника. Но в этом году, помимо двух перечисленных видов, впервые за несколько лет попался один лесной лемминг.



Также кроме мышевидных в зимнее время учитывается большое количество насекомоядных. В заповеднике этот отряд представлен шестью видами бурозубок и куторой обыкновенной. Какие именно виды насекомоядных были пойманы во время полевых работ, еще предстоит определить на основе собранного материала.



По результатам завершившегося учета выявлено, что численность мышевидных находится чуть выше уровня среднемноголетнего показателя.



Фото: zapovednoe-podlemorye.ru

