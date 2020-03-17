В Бурятии утвержден сводный план тушения лесных пожаров

Борьбу с огнем будут вести более 3000 человек и почти 1 300 единиц техники



Сводный план тушения лесных пожаров на территории Бурятии на 2020-й год утвердил сегодня глава республики Алексей Цыденов. Согласно документу, на тушении лесных пожаров будут задействовано 3045 человек из числа лесной охраны, аварийно-спасательных формирований, лесопользователей, а также 1294 единицы техники, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Сводный план сформирован на основе 45 планов тушения, которые включают планы тушения на территории 37 лесничеств региона, на землях особо-охраняемых природных территорий федерального значения и министерства обороны РФ.



Документ согласован Федеральным агентством лесного хозяйства, с Департаментом лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу и с «Авиалесоохраной».



Сводный план считается основным документом в системе организации охраны лесов и является одним из важных этапов подготовки к пожароопасному сезону. В документе определены: порядок привлечения подразделений пожарной охраны и организаций, имеющих возможность доставить технику, снаряжение, оборудование, для ликвидации лесных пожаров.



Фото: РАЛХ

