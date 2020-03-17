Жители Бурятии могут стать жертвами «киберкоронавируса»

Пандемия привела к активизации мошенничества в интернете



Злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство граждан и воспользовались им: теперь многим приходят письма «от ВОЗ», ворующие персональную информацию, а также сборы лжепожертвований на борьбу с заразой, рассказали РИА Новости IT-эксперты.



«Спам-сообщений и писем на тему коронавируса в мире сейчас действительно много, по разным оценкам, счет может идти на тысячи в день», — заявил руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев.



По его словам, мошенники в качестве приманки используют тему коронавируса — одна из зафиксированных спам-кампаний имитирует рассылки от Всемирной организации здравоохранения.



«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», — пояснил Игнатьев.



Опасность этой схемы в том, что она выглядит более реалистичной, чем другие, например кампания якобы от Всемирного банка или МВФ, в которой предлагается направить пожертвования тем, кто из-за коронавируса теперь нуждается в деньгах, добавил он.



«Чтобы избежать мошенничества, пользователям желательно установить систему безопасности на свое устройство — она обнаружит и заблокирует фишинговые атаки еще до того, как они смогут навредить», — рекомендует Луис Корронс из компании Avast.



Эксперт посоветовал быть бдительными с письмами, в которых упоминается коронавирус. «Если ссылка в письме вас заинтересовала, наберите ее в браузере, а не переходите по ней», — добавил он.



«Смело удаляйте письмо от незнакомого отправителя, которое вы не ждали. Если вы получили письмо, в котором содержится ссылка, обязательно проверьте, куда она ведет. Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и так далее), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается писем с вложениями», — добавил директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов.



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