17.03.2020
Бурятия на 77 месте по уровню безработицы

Бурятия на 77 месте по уровню безработицы

Хуже дела обстоят только в кавказских республиках и Тыве

РИА Новости составило рейтинг регионов по уровню безработицы. Число безработных россиян по итогам ноября 2019 – января 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 3,7 до 3,5 миллиона человек. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Москвы и Санкт-Петербурга — уровень безработицы составляет здесь всего 1,5%, в среднем по стране этот показатель достигает 4,6%.

Бурятия находится в конце списка, в последней десятке – на 77 месте из 85. Уровень безработицы в ноябре 2019 – январе 2020 года составил 9,4%. На 100 открытых вакансий приходится 393 безработных. Среднее время поиска работы – 6,3 месяца.

Труднее всего, согласно рейтингу, найти работу жителям Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана и Чечни — в этих северокавказских республиках уровень безработицы превышает 10%.

Фото: pixabay.com
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