В Улан-Удэ отремонтируют стадион «Забайкалец»

Он был признан аварийным еще в 2013 году





В этом году в Улан-Удэ капитально отремонтируют стадион «Забайкалец» в микрорайоне Загорск. Там будут обустроены современные беговые дорожки с резиновым покрытием, отремонтированы трибуны и подтрибунные помещения, кровля, фасад здания и инженерные коммуникации. На эти цели из средств «единой» дальневосточной субсидии выделят порядка 99 млн рублей, сообщили в Управлении по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.

- После капитального ремонта стадиона возобновят свои занятия секции по легкой атлетике, велоспорту, вольной борьбе, тайскому боксу, футболу. Также будут проводиться соревнования по указанным видам спорта. Обновленный стадион станет местом притяжения всех жителей микрорайона Загорска, - рассказали в управлении.Стадион «Забайкалец» построен в 50-х годах прошлого века, рассчитан на 2500 тысяч зрителей. С 2007 года сооружение находится в оперативном управлении спортивной школы №16. Здесь проводились тренировочные занятия и мероприятия по подготовке спортивного резерва для сборных команд Бурятии и России по различным видам спорта, а также культурно-массовые, спортивно-зрелищные мероприятия районного и городского уровня. В 2013 году стадион был признан аварийным, а спортсмены стали тренироваться на базе других спортивных и общеобразовательных школ микрорайона.Фото: мэрия Улан-Удэ