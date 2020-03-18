Жители Бурятии массово отменяют поездки за рубеж из-за коронавируса

При этом увеличились продажи путевок в Сочи и Крым





Ограничение авиасообщения из-за ситуации с коронавирусом развивается так, что может привести к волне ухода ряда туроператоров с рынка. Эпидемия коронавируса поставила турбизнес в беспрецедентную ситуацию.

В бурятской туриндустрии влияние на бизнес азиатского коронавируса впервые ощутили, когда в конце января - начале февраля из-за распространения заболевания туроператорам пришлось экстренно вывозить российских туристов из Китая. Вскоре вирус начал появляться и в других странах Азии, и стало понятно, что ситуация с эпидемией довольно серьезная. Вторая волна нервозности последовала вместе со вспышкой заболевания в Италии. Именно в этот момент россияне почувствовали реальную угрозу для себя. Причем людей больше пугает не сама инфекция, а риск оказаться в изоляции на 14-дневном карантине. Клиенты турфирм начали интересоваться, как можно отменить забронированные туры. Тогда же вышла рекомендация Ростуризма о приостановке продаж туров в Италию, Иран и Южную Корею.- Если брать Юго-Восточную Азию, то да, идут возвраты билетов. Рейсы в Италию, Испанию уже отменены, поэтому туда люди не полетят. По неотмененным рейсам не такой большой процент возврата, - отмечает директор одной из турфирм Евгения Самохвалова.Менеджер по туризму Туяна Цыренова солидарна с коллегой, по ее словам, поток туристов по направлениям пляжного отдыха существенно сократился – жители республики, несмотря на сильное желание переждать межсезонье в Таиланде, Турции или Вьетнаме, предпочитают оставаться дома.- Еще когда коронавирус был только в Китае, мы понесли убытки – и турфирмы, и гостиницы. В то же время возвратов билетов у нас нет, иначе пришлось бы еще сложнее. Ведь закон обязывает вернуть туристу все деньги, причем немедленно, а сделать это физически невозможно, - говорит менеджер.Представитель одного из крупнейших туроператоров России Ольга Игнатова также отмечает, что постоянные клиенты заняли выжидательную позицию.- Весной обычно бронируем Турцию и Испанию, но сейчас, сами видите, что происходит. У нас возвратов туров не было, но коллеги из Братска и Иркутска сообщали о массовых возвратах путевок. В то же время, к примеру, на 30 мая у нашей сети забиты все самолеты с вылетом в Черногорию, мест на сегодня туда нет, - говорит Ольга.Руководители и менеджеры турфирм, с которыми поговорил «Номер один», отметили подросший спрос на путевки по России. По их словам, главный конкурент Краснодарского края и Крыма по пляжному отдыху - Турция, а по ней есть замедление бронирования. А на внутренних направлениях продажи по раннему бронированию превышают плановые значения: увеличились продажи путевок в Сочи и Крым.- По турам по России спада нет вообще. Среди экскурсионных туров наиболее популярно «Золотое Кольцо». Сейчас лидируют по продажам Краснодарский край и Крым, но там мало экскурсионных программ, там либо горнолыжный, либо санаторный отдых. Также на весну и лето бронируют путевки в Геленджик, Анапу и Белокуриху. Раннее бронирование связано с традиционным подорожанием билетов летом, - поясняет директор турфирмы Юлия Юсифова.В то же время некоторые жители республики не готовы променять отдых в ЮВА на курорты Краснодарского края и, несмотря на риск заразиться, едут отдыхать за рубеж.- У нас есть клиенты, которые лучше подождут, пока ситуация стабилизируется, но отдыхать на родине им не хочется. Режим ожидания может продлиться еще месяц-полтора. Что касается экскурсионных туров, то они не взаимозаменяемые, потому что туристы намерены увидеть конкретные достопримечательности. Это города со своей историей, со своим лицом, поэтому невозможно заменить Париж на Углич, - разъясняют руководители турфирм.В то же время сказать, что на туристическом рынке наблюдается повышенный спрос на отдых внутри страны, нельзя, так как региональные власти рекомендуют приостановить поездки детских туристических групп, поэтому на отдых отправляются только взрослые.На решение отдохнуть в России или отложить отдых вообще повлиял и резкий рост курсов валют, «Номер один» сообщили, что путевки уже подорожали в среднем на 20 тыс. рублей.Помимо того, массовая отмена запланированных деловых мероприятий и ограничение въездного турпотока могут заметно ухудшить в этом году ситуацию в гостиничном сегменте. Опрошенные нами сотрудники улан-удэнских гостиниц указывают, что если раньше казалось, что сложная ситуация сохранится до мая, то теперь есть опасения, что она растянется вплоть до сентября. В этом случае, по их оценкам, гостиничный рынок может недополучить 50% планируемой выручки от загрузки номеров. Причина этого обвала — коронавирус, из-за которого наложен временный мораторий на прием туристов из Китая и массово отменяются мероприятия.В настоящий момент Ростуризм не рекомендует к посещению в связи с режимом угрозы безопасности КНР, Италию, Южную Корею и Иран. Кроме того, частично ограничено авиасообщение с Германией, Испанией, Францией. С 16 марта временно ограничено авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией, за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно. Ряд стран принял решение о запрете въезда либо об обязательном карантине для прибывающих туристов. Ознакомиться с актуальной информацией туристы могут на сайте Ростуризма.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: pixabay.com