В Улан-Удэ «Львят» забрали на техобслуживание

Специалисты проверят состояние вагонов после эксплуатации в зимний период





17 марта в Улан-Удэ прибыла делегация специалистов ООО «ПК Транспортные системы» - производителя трамвайных вагонов модели 71-911ЕМ «Львенок», для гарантийного обследования технического состояния вагонов после периода зимней эксплуатации, сообщили в МУП «Управление трамвая».

- Все «Львята» успешно прошли зимний период, и готовы к эксплуатации. Техосмотр - это обязательная процедура, - сообщили на предприятии.Результатом обследования трамваев станут рекомендации как по обслуживанию и ремонту вагонов, так и по внесению изменений в конструкцию для повышения надежности работы вагонов. МУП «Управление трамвая» также заинтересовано во всестороннем обследовании вагонов и решении всех технических вопросов пока вагоны находятся на гарантии.По мере проведения технического обследования трамвайные вагоны будут запускаться по маршрутам.МУП «Управление трамвая» просит пассажиров отнестись с пониманием ко временным неудобствам, связанным с отсутствием «Львят» на линии.Фото: мэрия Улан-Удэ