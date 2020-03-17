Мэр Улан-Удэ потребовал системных решений в благоустройстве улиц

Они коснутся подъездов к магазинам, зеленых зон и рекламных конструкций

Организовать подъезды к магазинам, расположенным на первых этажах зданий; обустроить зеленые зоны около домов; решить проблемы при обслуживании рекламных конструкций, когда при их установке транспорт заезжает на тротуары и газоны. Такие поручения руководителям структурных подразделений городской администрации по благоустройству улиц дал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в ходе выездного рабочего совещания на улице им. Шумяцкого.На примере этой улицы обсуждались типичные проблемы благоустройства, которые встречаются по всему городу и требуют системного решения. В частности, большинство индивидуальных предпринимателей не занимаются организацией подъездных путей к своим предприятиям и офисам, которые располагаются на первых этажах зданий. Машины подъезжают к ним по газонам и тротуарам, разрушая их, тут же и паркуются.«Мы видим, что здесь есть хорошая асфальтированная улица. Рядом по зелёной зоне у нас идёт параллельная дорога для удобства нескольких горожан, которым необходимо подъехать к дому, либо тех индивидуальных предпринимателей, которые на первых этажах жилых домов перевели квартиры в нежилые, открыли магазины, парикмахерские, но не озаботились подъездными путями», – подчеркнул мэр города.Игорь Шутенков дал поручение Комитету по архитектуре, градостроительству и землеустройству и Комитету по строительству решить эти вопросы в комплексе, чтобы принятые меры касались благоустройства всех улиц города. Также мэр города обратил внимание на проблемы, которые возникают при обслуживании рекламных конструкций вдоль дорог. Грузовые машины, подъезжая к ним, разрушают тротуары и зеленые зоны – газоны и насаждения.«В том числе нужно отработать вопрос по развязке на Элеваторе. Там они снесли все зеленые насаждения. При необходимости пусть берут разрешение на установку конструкций ночью и обслуживают их со стороны дороги. Или вызывайте всех арендаторов, пусть делают площадку, чтобы сюда можно было завернуть. Давайте примите системное решение по всему городу», – подчеркнул Игорь Шутенков.В ближайшее время руководители структурных подразделений должны предоставить предложения по решению перечисленных вопросов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: ulan-ude-info.ru