В аэропорту Улан-Удэ задержали граждан Китая и Японии

Иностранцев увезли под конвоем в неизвестном направлении





Нескольких иностранных граждан с Китая и Японии, прилетевших сегодня в Улан-Удэ на рейсе «Победы» из Москвы, задержали в аэропорту и увезли под конвоем.

- Когда самолет приземлился и к нему подкатили трап, бортпроводник по микрофону на двух языках предложил гражданам Китая и Японии оставаться на своих местах, - рассказал «Номер один» один из пассажиров рейса. - Но одна китаянка не понимала ни по-русски, ни по английски, и первая выскочила из салона, где ее остановила полиция и отвела в сторону.Пассажиры подумали, что это элементы спецконтроля на наличие коронавируса, однако в Управлении Роспотребнадзора по РБ сообщили, что этот инцидент — не инициатива санэпидслужбы.- Мы не проверяем иностранных граждан на внутренних линиях, а поскольку все полеты из аэропорта Улан-Удэ в зарубежные страны прекращены, то все функции по противоэпидемическим мероприятиям сегодня сконцентрированы только в одном московском аэропорту Шереметьево, - сообщила пресс-секретарь ведомства Анастасия Ковалева.В пресс-службе МВД Бурятии также отметили, что их сотрудники не принимали участия в задержании японцев и корейцев, отметив, что полиция в аэропорту подчиняется непосредственно иркутскому управлению полиции на транспорте. Связаться с иркутскими полицейскими не удалось. Вполне возможно, что дополнительные проверки транспортной полиции иностранных граждан могут быть связаны с усилением контроля накануне предстоящего полного закрытия российских границ для иностранцев с 18 марта.Напомним, по состоянию на 17 марта в России зарегистрировано уже 93 случая заражения коронавирусной инфекции.Фото: «Номер один»