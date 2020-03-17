Буддийская Сангха России проведет хуралы для защиты от коронавируса

В дацанах-монастырях вводятся меры повышенной безопасности, но миряне смогут посещать молебны



Буддийская традиционная Сангха России с 18 марта вводит меры повышенной безопасности во всех дацанах-монастырях в связи с активным распространением коронавирусной инфекции в мире, сообщила пресс-служба самой крупной буддийской общины РФ.



Также в ежедневное расписание хуралов (молебнов) по распоряжению Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева будут добавлены особые хуралы, способствующие защите от коронавируса. В частности, молебен «Табан Харюулга». В переводе с бурятского языка «Табан Харюулга» означает «Пять сутр отбрасывания» или «Пять сутр устранения негативных причин».



Пандито Хамбо Лама Аюшеев особо отмечает: «Мы не можем запретить людям посещать дацаны. Если они чувствуют потребность прийти на хурал, то приходят. Только при этом и ламы, и хувараки (студенты Буддийского университета), и сотрудники дацана, безусловно, должны быть более бдительны и внимательны».



Меры повышенной безопасности будут включать в себя обязательную влажную уборку дуганов - храмов, где проводятся молебны. Также в дуганах будет дольше обычного проводиться окуривание особым антисептическим буддийским составом - санзай. Это - натуральное благовоние, в основе которого измельчённый можжевельник. В переводе с тибетского языка «сан» - очищать, «зай» - субстанция.



Интересно, что этот сбор изначально применялся в храмах, где одновременно собиралось много народа, как очищающий сбор (аналог современного антисептика для окуривания помещений), и только позже был введен в буддийскую религиозную практику. Верующие часто возжигают санзай у себя дома на алтаре перед божествам или окуривают помещение. В современных условиях это становится не просто буддийским ритуалом, окуривание рекомендуется использовать и как одно из средств защиты от инфекции.



Фото: «Номер один»

