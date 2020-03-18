Зло пожирает зло

Чиновничий каннибализм – явление нередкое

Вот недавно, например, одни проверяющие - прокуратура - наказали других проверяющих - Росреестр. За то, что те неправильно проверяют.Предписание прокуратуры получил начальник управления Росреестра в Закаменском районе.В нарушение земельного законодательства специалист отдела при осуществлении государственного земельного надзора не обеспечивала ознакомление проверяемых лиц с актами проверок. В материалах проверок отсутствовали сведения о вручении предписаний по результатам проверочных мероприятий. Кроме того, по итогам административного обследования объектов земельных отношений при наличии оснований не проводились внеплановые проверки, рассказали в надзорном ведомстве.Контроль - это хорошо. Когда надзорные ведомства работают с оглядкой, как-то дышится легче. Но тревогу вызывает вопрос - а кто проверит тех, кто проверяет проверяющих? А если есть таковые, то кто проверит их? И далее по цепочке.Мы предлагаем сделать круг из надзорных ведомств, внутри которого они будут по очереди проверять друг друга. И только. Тогда, может быть, почти утопленный бюрократией бизнес сможет ухватить воздуха с поверхности или вовсе всплыть на поверхность. Правда, колбасу в магазине придется покупать с опаской. Проверять-то некому будет…Нарисовал Укусика Покусай