Культурная программа на среду и четверг

Чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



События



18 марта, среда, в 13.00 - «Одна страна – один народ», концертная программа, посвященная Дню воссоединения Крыма с Россией. (0+)

Адрес: открытая площадка КДЦ «Заречный», ул. Кабанская, 49.



18 марта, среда, в 14.30 - «Дэлхэй минии альган дээр», концерт. (6+)

Адрес: Колледж искусств им. П. И. Чайковского, пр. Победы, 17.



18 марта, среда, в 17.30 - «Нам 10 лет», юбилейный концерт женского вокального ансамбля «Хоровод». (0+)

Адрес: ДК им. А.П. Вагжанова, ул. Гарнизонная, 12.



18 марта, среда, в 18.00 - Межрегиональный конкурс «Баатар. Дангина – 2020». Финал. Гала-концерт (0+)

Адрес: Бурятский театр драмы, ул. Куйбышева, 38.

Справки по телефонам: 22-25-37, 67-44-02.



18 марта, среда, в 19.00 - концерт Дениса Майданова. (6+)

Адрес: Театр оперы и балета, ул. Ленина, 51.



18 марта, среда, в 17.00 - конкурс «Миссис Бурятия 2020». (16+)

Адрес: банкетный зал ресторана «Бурятия», ул. Коммунистическая, 47А.



19 марта, четверг, в 18.30 - «Нас связала музыка», концерт Климова Семена и Симоновой Ксении, учащихся ДШИ №3. (0+)

Адрес: КДЦ «Рассвет», ул. Краснодонская, 2А.



19 марта, четверг, в 19.00 - концерт группы «Каста», презентация нового альбома. (18+)

Адрес: НК «Club 69», ул. Ключевская, 4В, к. 4.

Музеи, выставки



Музей истории города

Постоянные экспозиции:

«Улан-Удэ. Город древний на Уде» - экспозиция, посвященная основным этапам развития поселений на территории г. Улан-Удэ, что до настоящего времени было слабо освещено и изучено в исторических и краеведческих трудах. Помимо этого, посетители узнают про ключевых личностей, давших начало развитию и обретению родного города современного статуса. (0+)

«Городское общество» - экспозиция, посвященная жителям Верхнеудинска XVIII – XIX вв. (0+)

«Семейный быт и архитектура Верхнеудинска» - экспозиция демонстрирует предметы быта и обстановки купеческих домов. (0+)

«Ностальгия» - представлены предметы старины XX столетия. (0+)

Адрес: ул. Ленина, 26.

Справки по телефону: 21-25-22.



Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова

Выставка «Дети и война». (12+) Экспозицию предоставил «Музей Победы». На выставке представлены документальные источники и фотографии из музеев и частных коллекций России, Белоруссии, Германии, Чехии и Китая. «Дети и война» – это выставка-факт, выставка-свидетельство, основанная на документальных источниках. Эта экспозиция позволяет говорить о детях независимо от принадлежности к воюющим сторонам. Разделы выставки затрагивают темы оккупации, нацистских лагерей, участия подростков в боевых действиях и партизанских отрядах.

Данная выставка организована в рамках межрегионального проекта «Территория Победы». Цель проекта «Территория Победы» – создание единого музейного пространства по военной истории ХХ века, позволяющего широко распространять знание о России как о стране, спасшей мир от фашистской угрозы.

Выставка «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды». (0+) Для гостей и жителей республики представлена экспозиция, где наряду с листами Атласа в полной мере показана история уникального памятника, отражена особая роль бурятских лам, внесших значительный вклад в дело изучения и практической адаптации тибетской медицины в этнической Бурятии.

Выставка «Хронограф Бурятии» охватывает более чем трехвековой период: конец XVII – начало XX вв. (0+)

Постоянно действующие экспозиции:

«Свет веры православной». (0+)

Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.



Художественный музей им. Ц. С. Сампилова

19 марта, четверг, в 16.00 - открытие выставки декоративно-прикладного искусства среди людей с нарушением функций зрения «Я все сумею, все смогу». Экспозиция, организованная Улан-Удэнской местной организацией ВОС, посвящена 95-летию Всероссийского общества слепых (ВОС).

На выставке будут представлены изделия, выполненные в следующих художественных техниках – валяние из шерсти, текстильная кукла, резьба по дереву, бисероплетение, вязание крючком, кружевоплетение, плетение макраме, а также художественная обработка металла. (6+)

Юбилейная выставка Бальжинимы Доржиева «Дорога к тебе». На выставке представлено более 40 живописных работ художника, выполненных за последние несколько лет. Авторский почерк Бальжинимы Доржиева легко узнаваем, его работы всегда яркие, красочные, а темой его живописных работ часто являются природа и животные Бурятии, этнические мотивы, женские и детские образы. (6+)

Выставка «Философия вечной души», приуроченная к празднику Белого месяца.

В экспозиции представлены живописные работы, скульптуры, ювелирные изделия, предметы декоративно-прикладного искусства именитых мастеров: Бальжинимы Доржиева, Валентины Архиповой, Олега Козлова, Цыдыпа Цыбенова и других. Кроме того, на выставке можно ознакомиться с художественными произведениями молодых современных художников: Аюны Гарматаровой, Евгении Дугаровой, Туяны Дашеевой и т. д. Также на экспозиции демонстрируется видео-арт от известной художницы Александры Дугаровой. (6+)

Выставка «Шедевры русского искусства из запасников Художественного музея» (0+)

Русское искусство конца XVIII – начала XX вв. В экспозиции представлены подлинные произведения великих русских художников: И. Шишкина, В. Боровиковского, К. Айвазовского, А. Куинджи, В. Перова и других. (0+)

«Декоративно-прикладное искусство Бурятии». На выставке представлены работы бурятских мастеров - резьба по дереву, керамика, тары и гобелены. (0+)

Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг» (0+).

Выставка-ярмарка работает каждый день с 10 до 18 часов. Вход свободный.

Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



Музей природы Бурятии

Выставка «Читая камни» представляет собой собрание камней из Байкальского региона, на которых сама природа «нарисовала» лица людей и силуэты различных животных. Необычные образцы минералов собрал любитель-коллекционер Сергей Мандреев, увидев в гальке и булыжниках настоящие картины. (0+)

«Таежная, озерная, степная…» - интерактивная выставка природы Бурятии со звуками тайги, озера Байкал. Аромат хвойных деревьев позволит погрузиться в атмосферу единения с природой. (0+)

Адрес: ул. Куйбышева, 29.

Справки по телефону: 21-41-49.



«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья»

Выставки:

«Материальная культура бурят» (0+)

Выставка о хозяйственной жизни и народных промыслах. В доступной форме с наглядными фотографиями и объяснениями представлена материальная культура бурят.

«Эвенки Забайкалья» (0+)

Стенды отражают историю происхождения эвенков. Традиционные промыслы и религиозные верования раскрывают особенности жизни и быта. Представлены фотографии одежды и уклад традиционной жизни.

«Материальная культура старообрядцев Забайкалья» (0+)

Выставка раскрывает причины переселения старообрядцев в Забайкалье. Подробно представлены хозяйственная деятельность, народная кухня, жилища, уклад жизни и семейные отношения. Особый интерес представляют фотографии начала XX века, которые дополняют историю материальной культуры старообрядцев.

Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.

