17.03.2020
Два улан-удэнских вуза перешли на дистанционное обучение

Два улан-удэнских вуза перешли на дистанционное обучение

БГСХА и ВСГАКИ получили соответствующие приказы от своих министерств

 Два вуза в Бурятии перешли на домашнее обучение. 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия (БГСХА)  перевела студентов на дистанционное обучение. Приказ о мерах профилактики коронавирусной инфекции накануне, 16 марта, подписал ректор Галсан Дареев на основании приказа от минсельхоза.



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Приказы по обоим вузам бессрочные и будут действовать до специального распоряжения о их отмене.

БГУ и ВСГУТУ продолжат учиться в обычном режиме. В приказе министерства образования (в ведении которого оба вуза) лишь рекомендация о переходе на дистанционное обучение при условии неблагоприятной обстановки.

фото: pixabay.com

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