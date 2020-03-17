Два улан-удэнских вуза перешли на дистанционное обучение

БГСХА и ВСГАКИ получили соответствующие приказы от своих министерств









Приказы по обоим вузам бессрочные и будут действовать до специального распоряжения о их отмене.



БГУ и ВСГУТУ продолжат учиться в обычном режиме. В приказе министерства образования (в ведении которого оба вуза) лишь рекомендация о переходе на дистанционное обучение при условии неблагоприятной обстановки.

Приказы по обоим вузам бессрочные и будут действовать до специального распоряжения о их отмене.БГУ и ВСГУТУ продолжат учиться в обычном режиме. В приказе министерства образования (в ведении которого оба вуза) лишь рекомендация о переходе на дистанционное обучение при условии неблагоприятной обстановки.

фото: pixabay.com

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