В Бурятии в районной больнице не было необходимых лекарств

За это нарушение главврача оштрафовали







В аптеке центральной районной больницы Закаменского района отсутствовало три лекарственных препарата, входящих в перечень минимального ассортимента лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии по итогам проверки лечебного учреждения.

Прокуратура внесла главному врачу больницы представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Часть препаратов учреждением уже приобретена, устранение нарушения находится на контроле прокуратуры.Главврач больницы привлечен к административной ответственности и оштрафован на размере 5 тыс. рублей.Фото: «Номер один»