18.03.2020
В Бурятии в районной больнице не было необходимых лекарств

В Бурятии в районной больнице не было необходимых лекарств

За это нарушение главврача оштрафовали

В аптеке центральной районной больницы Закаменского района отсутствовало три лекарственных препарата, входящих в перечень минимального ассортимента лекарств, необходимых для оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии по итогам проверки лечебного учреждения.

Прокуратура внесла главному врачу больницы представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Часть препаратов учреждением уже приобретена, устранение нарушения находится на контроле прокуратуры.

Главврач больницы привлечен к административной ответственности и оштрафован на размере 5 тыс. рублей.

Фото: «Номер один»
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