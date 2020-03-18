В Бурятии на смену разбойникам и убийцам пришли мошенники и скотокрады

Преступность в республике немного снизилась





В январе–феврале 2020 года в республике зарегистрировано 3 317 преступлений, что на 2,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (3 397), сообщили в прокуратуре Бурятии.

Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-32,6%), краж (-1,5 %), разбоев (-60 %), грабежей (-9,8 %), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-3,6 %), незаконных рубок лесных насаждений (-42,5 %).В то же время отмечается рост числа мошенничеств (+44 %), вымогательств (+25 %), краж скота (+93,8 %).Фото: pixabay.com