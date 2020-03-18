Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 22 апреля

Указ об этом подписал Владимир Путин, не исключив переноса даты из-за коронавируса



Президент России подписал указ о дате проведения голосования по поправкам в Конституцию. Днем общероссийского голосования по поправкам в Основной Закон страны в президентском указе определено 22 апреля, однако допускается перенос голосования на более поздний срок в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.



На общероссийское голосование вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?»



На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой 17 марта глава государства объяснил, что подписывать указ без конкретной даты было бы бессмысленно. Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.



«Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование. Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь граждан. Будем смотреть, исходя из складывающейся ситуации», - сказал президент.



По его словам, проводить голосование нужно не раньше, чем через месяц после подписания указа, но можно и позже. В тех странах, где ситуация с распространением коронавируса гораздо сложнее, чем в России, не отказываются от политических мероприятий подобного рода. «Но повторяю еще раз: закон нас не лимитирует, не ограничивает», сказал Владимир Путин, отметив, что голосование будет проводиться в том случае, «если позволит ситуация».



В свою очередь Элла Памфилова сообщила, что российская система готова к проведению общероссийского голосования «при любом развитии событий».



Напомним, о необходимости внести поправки в Основной Закон Путин заявил в послании Федеральному Собранию 15 января. Госдума одобрила законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. К 13 марта законодательные органы регионов России поддержали закон о поправках, в том числе Народный Хурал Республики Бурятия, а 14 марта его подписал президент.



Фото: kremlin.ru

