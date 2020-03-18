В Улан-Удэ задержан подозреваемый в кражах в кафе

Он проверяется на причастность к аналогичным преступлениям



В Улан-Удэ с заявлением о краже сумки 13 марта в полицию Советского района обратилась 27-летняя горожанка. Женщина рассказала, что имущество похитили в увеселительном заведении по улице Корабельная, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В сумке находились: сотовый телефон, денежные средства и банковская карта. Общий ущерб составил более 15 тыс рублей.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками особого сыскного отдела задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый за преступления имущественного характера 27-летний горожанин.



В ходе следствия установлена причастность подозреваемого к краже дорогостоящего телефона у 20-летней девушки. Ранним утром 7 марта, находясь около одного из ночных клубов города, злоумышленник похитил гаджет из кармана куртки. Ущерб превысил 60 тысяч рублей.



Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.



Возбуждены уголовные дела, ведется следствие.



Фото: пресс-служба МВД по Бурятии