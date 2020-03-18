Депутат Хурала предложил строить во дворах Улан-Удэ фонтаны

«Если уж делать, то делать красиво», заявил Михаил Степанов





Вопросы развития общественной инфраструктуры Улан-Удэ обсудили депутаты Хурала Бурятии на заседании Комиссии по социально-экономическому развитию города.

Парламентарии заслушали информацию заместителя мэра - председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева по освоению субсидий, выделенных на развитие общественной инфраструктуры. В 2020 году на эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 177 млн. рублей. Средства направляются на важные социальные объекты: строительство водоводов, сетей электроснабжения, ремонт детских садов и школ, благоустройство территорий, детских площадок и т.д.Во время обсуждения председатель комиссии Михаил Степанов предложил депутатам строить большие детские площадки.- Если уж делать, то делать красиво, сразу на несколько дворов, с благоустройством - искусственным покрытием, газоном, скамейками и даже, возможно, фонтаном. Такие площадки могут стать не только украшением отдельных дворов, но и города в целом, - сказал депутат.Обсуждая план работы по развитию общественной инфраструктуры, члены комиссии обратили особое внимание на то, что большую часть работ надо начинать в первой половине года. Кроме того, необходимо проработать вопрос с недобросовестными управляющими компаниями, которые используют целевые средства на инфраструктуру для собственных нужд.Фото: «Номер один»