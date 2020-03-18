В Тулунже появятся новый детский сад и футбольное поле

Их строительство начнется в ближайшее время





Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение, которым утвердил изменения в проект планировки и межевания микрорайона Тулунжа, сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, изменения коснулись назначения части территории микрорайона, которая теперь предусматривает размещение объектов дошкольного и общего, среднего образования, сообщили в Комитете по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ.- Изменения в проекте планировки микрорайона были крайне необходимы, поскольку без них было невозможно проектирование и строительство образовательных объектов на его территории. Теперь этот вопрос решен, - пояснили в комитете.В этом году на указанном участке в Тулунже будет построено мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками. На эти цели из федерального бюджета выделено около 8 млн рублей. Торги по определению подрядной организации уже объявлены. Также в этом году будет разработана проектная документация на строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне. Строительство объекта планируется в ближайшем будущем, сообщили в Комитете по строительству.Фото: мэрия Улан-Удэ