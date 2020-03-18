18.03.2020
Жительница Бурятии, покусанная волкодавом, отсудила моральный ущерб

Жительница Бурятии, покусанная волкодавом, отсудила моральный ущерб

Хозяйка сторожевого пса выплатила пострадавшей 37 тысяч рублей

Судебные приставы Бурятии помогли жительнице райцентра Хоринск, которую покусала сторожевая собака, взыскать с хозяйки пса моральный ущерб  37 тыс рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.

Как стало известно из судебного решения, на одной из улиц Хоринска на женщину напала собака породы хотошо (бурят-монгольский волкодав). Повалив свою жертву на землю, домашнее животное прокусило ей голову, правое плечо и руку. С рваными ранами пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, где ей обработали и наложили швы на раны.

Между тем, хозяйке собаки было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 руб в соответствии со статьей 51 республиканского закона об административных правонарушениях.

Перенеся нравственные и физические страдания, женщина обратилась в суд за взысканием с хозяйки собаки материального ущерба за испорченные вещи, расходы на лечение, представителя в суде, компенсации морального вреда.

Суд требования пострадавшей удовлетворил частично, и исполнительный документ о взыскании денежных средств на общую сумму свыше 37 тыс рублей направил для исполнения в Хоринский районный отдел судебных приставов.

В рамках исполнительного производства судебные приставы обратили взыскание на расчетные счета должницы и взысканные средства в кратчайшие сроки перечислили на счет пострадавшей.

Фото: prosobak.com


приставы собака ущерб выплата
^