Жительница Бурятии, покусанная волкодавом, отсудила моральный ущерб

Хозяйка сторожевого пса выплатила пострадавшей 37 тысяч рублей



Судебные приставы Бурятии помогли жительнице райцентра Хоринск, которую покусала сторожевая собака, взыскать с хозяйки пса моральный ущерб 37 тыс рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Как стало известно из судебного решения, на одной из улиц Хоринска на женщину напала собака породы хотошо (бурят-монгольский волкодав). Повалив свою жертву на землю, домашнее животное прокусило ей голову, правое плечо и руку. С рваными ранами пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, где ей обработали и наложили швы на раны.



Между тем, хозяйке собаки было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 руб в соответствии со статьей 51 республиканского закона об административных правонарушениях.



Перенеся нравственные и физические страдания, женщина обратилась в суд за взысканием с хозяйки собаки материального ущерба за испорченные вещи, расходы на лечение, представителя в суде, компенсации морального вреда.



Суд требования пострадавшей удовлетворил частично, и исполнительный документ о взыскании денежных средств на общую сумму свыше 37 тыс рублей направил для исполнения в Хоринский районный отдел судебных приставов.



В рамках исполнительного производства судебные приставы обратили взыскание на расчетные счета должницы и взысканные средства в кратчайшие сроки перечислили на счет пострадавшей.



Фото: prosobak.com





