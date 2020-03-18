Причиной гибели четырех человек на пожаре в Улан-Удэ могла стать экономия

Гибель четырех человек на пожаре в поселке Стеклозавод снова ставит вопрос о необходимости увеличения числа пожарных частей в Улан-Удэ.
Напомним, на прошлой неделе на ул. Хрустальной произошел крупный пожар
в многоквартирном деревянном доме. Пожарные приехали не сразу, и в результате сильного задымления погибли четыре человека. Многих жильцов пришлось снимать из квартир по специальной трехколенной пожарной лестнице.
- В настоящее время проводится пожарно-техническое исследование в рамках доследственной проверки происшествия, - сообщил пресс-секретарь СУ СКР по Бурятии Дмитрий Столяров, - после которой будут сделаны окончательные выводы по причине происшествия.
Однако уже сегодня понятно, что у каждой трагедии, как говорится, есть фамилия, имя и отчество. И за ней стоят непродуманные решения, которые в конечном итоге могли усугубить трагедию.
- То, что на Хрустальной произошел столь крупный пожар с большим количеством погибших, имеет главную причину - фактическую ликвидацию на Стеклозаводе пожарной части №72 (ПЧ 72, она располагалась на соседней улице), - говорит Александр, бывший сотрудник МЧС по Бурятии.
Несколько лет назад пожарную часть, которая ранее закрывала Стеклозавод, ст. Дивизионная и часть Левого Берега, передислоцировали на четвертый километр Спиртзаводской трассы. По словам пожарного, инициаторы ликвидации пожарной части мотивировали это тем, что Октябрьский район Улан-Удэ бурно застраивается и необходимо усиливать именно там противопожарные силы и средства. При этом непонятно, почему защита Октябрьского района города должна была происходить за счет ослабления Советского района. Ведь ПЧ 72 образована в п. Стеклозавод еще во времена СССР в рамках сложившейся тогда и испытанной временем системы расположения пожарных частей на определенных расстояниях друг с другом.
- Тут речь шла не только о минимальном расчетном времени прибытия пожарных караулов к месту возгорания, но и, главное, возможности эффективного взаимодействия и поддержки друг друга соседними частями при крупных пожарах, - продолжает специалист.
Убрав из Советского района 72-ю пожарную часть, руководство МЧС ослабило в целом пожарозащитную систему в Советском районе Улан-Удэ. Как говорят специалисты, на Хрустальную пожарные ехали с дислоцированной на ул. Чертенкова ближайшей пожарной части №2 с расчетным временем прибытия в десять минут. А вот если бы на Стеклозаводе сохранили пожарную часть, то на месте огнеборцы оказались бы уже через пару минут и пожар можно было ликвидировать в самом зародыше, избежав человеческих трагедий.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: МЧС Бурятии
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