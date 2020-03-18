В Бурятии не зарегистрировано больных коронавирусом

Под наблюдением находятся 187 человек, прибывшие из «неблагополучных» стран





В Бурятии на 18 марта больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, говорится в официальном сообщении властей. За весь период зарегистрировано 32 больных с респираторными симптомами, которые прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции (5 граждан КНР и 27 граждан РФ).

Все заболевшие были госпитализированы и обследованы лабораторно. 20 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.В Республиканской клинической инфекционной больнице на 9 утра 18 марта находится 12 человек, прибывших из неблагополучных стран, имеющих респираторные симптомы.Всего по состоянию на 18 марта под медицинским наблюдением находится 187 человек, прибывших из неблагополучных стран. В их числе 10 граждан Китая, изолированных в Госпитале для ветеранов войн на Верхней Березовке в Улан-Удэ,. За остальными гражданами осуществляется медицинское наблюдение на дому.В настоящее время в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» имеются диагностические тест-системы для выявления коронавируса, разработанные научным центром «Вектор». Исследования проводятся на базе вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в круглосуточном режиме. Тест-системы имеются в достаточном количестве. Проведено 1180 исследований на коронавирусную инфекцию, все результаты отрицательные.По последним данным, в России зарегистрировано 114 заболевших в 26 регионах страны. Из них пятеро уже выздоровели и выписаны. Сто девять человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов.Фото: pixabay.com